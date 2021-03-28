Каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – именно для таких людей с 1 апреля будут пересчитаны пенсии. Но далеко не каждый из них получит добавку за то, что он не ушел на заслуженный отдых. Кто попал в число счастливчиков и когда ждать доплаты?

Как разъяснили «Вечернему Харькову» в ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет положен тем, кому пенсия была назначена либо уже пересчитана два года назад и более, то есть до 1 апреля 2019 года. Тем же, кто вышел на пенсию позже, перерасчет произведут не ранее апреля 2022 года.– Обращаться в Пенсионный фонд тем, кому положен перерасчет, не нужно – он будет произведен автоматически, – заверили в ПФ. – Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально. Это зависит от заработной платы, а также продолжительности страхового стажа. Если, например, работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, то при перерасчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата, – нет.А вот когда выплатят пересчитанные пенсии работающим пенсионерам, пока неизвестно.По информации Федерации профсоюзов Украины со ссылкой на ответ Минсоцполитики на ее запрос, выплаты ожидаются, вероятнее всего, в течение мая-июня, но перерасчет точно будет с апреля. То есть вместе с новой пенсией за май (июнь) выплатят и доплату старой пенсии за апрель.Если случится так, что работающий пенсионер, отработав два года, увеличенную пенсию не получил, ему нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который при необходимости можно обжаловать в суде.Но для начала можно позвонить на горячую линию Пенсионного фонда Украины по номеру?. Если назовете свои ФИО и идентификационный код, работники ПФ во многих случаях смогут дать разъяснение по телефону.К слову, с 1 апреля 2021 года увеличится пенсионный возраст для женщин с 59,5 до 60 лет. Сейчас для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь 28 лет трудового стажа.В 2027 году пройдет последний этап повышения требований к наличию стажа: чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не меньше 35 лет. С 2028 года украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа 40 лет. То есть с 1 января 2028 года, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста.