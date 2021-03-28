Харьковский театр для детей и юношества отпразднует день рождения праздничным шоу. Зрителей ждет микс из сказок, а также веселое общение с Солнышком и Ветерком.

Когда же у ТЮЗа день рождения?

На следующей неделе, 4 апреля, Харьковский театр для детей и юношества отметит день рождения. Именно в этот день 61 год назад в Харькове был воссоздан Театр юного зрителя. В прошлом году театру исполнилось 60, но пандемия и жесткий весенний карантин внесли свои коррективы, поэтому юбилейную дату решили отметить в этом году.ТЮЗ предлагает зрителям представление в формате праздничного шоу под названием «Сказочный микс».– Мы делаем тематический концерт, посвященный 61-й годовщине воссоздания нашего театра, – рассказывает режиссер шоу Руслан Романов. – Зритель увидит самые яркие драматические, вокальные, музыкальные, хореографические фрагменты из спектаклей, которые идут сейчас на сцене нашего театра. Вести праздничное шоу будут актеры в образах Солнышка и Ветерка, которые смогут перемещаться не только по сцене, но и по зрительному залу, общаться со зрителями.Вместе с актерами зрители станут полноценными участниками праздничного шоу. Публике предложат, например, угадывать названия спектаклей, фрагмент из которого они видят на сцене. К слову, публике стоит быть повнимательнее: ее обещают немножко запутывать спектаклями, чтобы дать возможность хорошенько подумать. А еще у зрителей будет возможность попробовать себя в роли волшебников. Вместе с ведущими они будут творить волшебство, а затем увидят, что у них получилось.В юбилейный «Сказочный микс» войдут фрагменты из спектаклей: «Невероятные приключения Пеппи Длинныйчулок», «Синдбад-мореход и медный город», «Госпожа Метелица, «Уфти-Туфти», «Веселые приключения Незнайки», «Кот против Людоеда».– «Сказочный микс» будет интересен и детям, и взрослым. В первую очередь – детям от пяти лет и их родителям. – говорит режиссер шоу. – У нас есть пласт спектаклей-семейников, которые понятны и ребенку, и взрослому.По словам Руслана Романова, первое шоу станет пилотным. У него будет продолжение, и фрагменты спектаклей, которые войдут в нынешнее праздничное шоу, составят базу будущих представлений.– В дальнейшем мы планируем менять структуру пилотного представления, как кубик Рубика, вводить фрагменты из других спектаклей, подключать разные спецэффекты, – говорит режиссер.«Сказочный микс» ждет зрителей 4 апреля в 15.00.Харьковский театр для детей и юношества был создан в декабре 1920 года. В июне 1941-го театр эвакуировали в Западную Сибирь. Но в родные стены харьковский ТЮЗ не вернулся: с 1944 года он начал работать как Львовский ТЮЗ, а в Харькове был возрожден только в 1960 году.