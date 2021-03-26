От полученных травм 63-летняя жительница пгт Слатино Харьковской области умерла в больнице.

Об этом сообщили в полиции.



В четверг, 25 марта, около 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Слатино электропоезд сообщением Харьков — Казачья Лопань совершил наезд на 63-летнюю женщину. Пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу.



По словам очевидцев, женщина дождалась приближения электропоезда и вышла на колею.



26 марта около 10:00 поступила информация, что женщина умерла в медицинском учреждении.



Задержка поезда составила 1 час 32 минуты. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.