Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на автодороге Харьков-Змиев на въезде в город Змиев Харьковской области около 13:00 сегодня, 26 марта.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным во время обгона водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo, перевозившим кислородные баллоны.



От полученных травм 50-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.