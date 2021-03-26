По подсчетам специалистов в посевах озимой пшеницы и многолетних трав на каждый гектар приходится до 3 колоний мышей и хомяков.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслжбы в Харьковской области.



В посевах озимой пшеницы и многолетних трав было отмечено наличие мышевидных грызунов по численности 1 — 3 колонии на гектаре по распространенности 44 — 92%; на неорних землях их численность составляла 4,3 — 5 колоний на гектаре по распространенности 100%.



Учитывая динамичность развития грызунов и способность полевок к размножению, необходимо обеспечить тщательный мониторинг озимых, многолетних трав, неорних земель и других стаций. При наличии 3 — 5 жилых колоний грызунов на гектаре озимых и многолетних трав проводят защитные обработки разрешенными к использованию родентицидами