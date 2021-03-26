Заместителю главы ХОГА Антону Деньгубу пришлось поздравлять почти пустой зал.

Пресс-служба Харьковской областной государственной администрации опубликовала новость о торжественном мероприятии, на котором заместитель главы региона поздравил работников культуры с Всемирным днем театра. Однако чиновнику пришлось это делать практически при пустом зале, куда практически никто не пришел.Напомним, что ранее между Харьковской областной администрацией и работниками театров возник конфликт из-за сокращения финансирования культуры региона и заявления главы области о том, что средняя зарплата театралов составляете 16,5 тысячи гривен.Это вызвало волну возмущений. Актеры запустили флешмоб в адрес администрации, а позже вышли с акцией протеста под стены ХОГА, в котором требовали достойных условий труда и погашения долгов по заработной плате. Ее, по словам актеров, им не выплачивают с января.