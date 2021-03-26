Ранее Терехов размещал по городу билборды с обещаниями, что до конца отопительного сезона тарифы не изменятся.

Профессор и заведующая кафедрой в ХПИ Елена Горошко опубликовала квитанции с расчетами за тепло, согласно которым, вопреки обещаниям секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, значительно повысилась стоимость услуг.«Ставлю как и обещала платежки по теплу с ноября по февраль. То, что я официально платила, по тому, что присылалось до марта. А в марте пришла платёжка на 9400.Да, враньё всегда есть враньё, а манипуляцией общественным сознанием это называют в академическом дискурсе и прочее. Это я по поводу платежечек от Терехова и плакатиков, которые несколько месяцев были утыканы по всему Харькову», - написала Горошко в своей публикации.