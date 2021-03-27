Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Киевский район: ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 27.03.21 г.
Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 71 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 27.03.21 г.; ул. Шариковая, 44 (п. №3) до 20:00 27.03.21 г.
Московский район: ул. Владислава Зубенко, 19 (п. №4, стояк) до 20:00 27.03.21 г.
Новобаварский район: ул. Юрия Паращука, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Волостная, 15/17 до 20:00 27.03.21 г.
Холодногорский район: ул. Лагерная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Андреевская, 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 27.03.21 г.
Шевченковский район: ул. Шекспира, 15 (п. №2) до 20:00 27.03.21 г.