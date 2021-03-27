Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами.

Как рассказали в пресс-службе областного управление ГСЧС, 27 марта в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном 2-х этажном жилом доме на улице Огеенко в селе Ольшаны.К месту пожара немедленно прибыло три отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах. На момент их прибытия горел второй этаж и чердак двухэтажного жилого дома на площади 100 кв.м.Во время пожара пострадал владелец дома, мужчина 1964 года рождения. Он получил ожоги спины, верхних конечностей и лица II и III степени. Пострадавшего госпитализирован в больницу 4-й ШНМД м. Харьков.В 03:25 пожар был локализован, а в 06:30 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.