Харьковские актеры отметят Всемирный день театра акцией протеста под стенами областной администрации.

своевременно выплачивать заработную плату;

выплачивать зарплату в полном объеме, согласно условиям действующего законодательства;

гарантировать сохранение рабочих мест;

финансировать оплату коммунальных услуг и постановку спектаклей в театрах.

27 марта работники пяти государственных харьковских театров, студенты театральных вузов и деятели негосударственных театров выйдут на митинг протеста под ХОГА.Это уже вторая акция протеста из-за сокращения бюджета на культуру, долгов по зарплате и ложных заявлений председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук о якобы высоких зарплатах работников культуры.«Это самое масштабное сокращение бюджетирования культурных учреждений с 2008 года когда в Харьковской областной государственной администрации убрали 100% коэффициент академической надбавки должностного оклада, декларируемую действующим законодательством. В 2019 вернули 30% коэффициента, но последние два года с выплатами постоянные проблемы», - подчеркнула культурный менеджер Елена Лыбо.Работники сцены выдвинули требования к властям:Митингующие приглашают харьковчан приобщиться к мероприятию. Протест пройдет в виде музыкального перфоманса с 14:00 до 16:00