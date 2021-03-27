Харьковские актеры отметят Всемирный день театра акцией протеста под стенами областной администрации.27 марта работники пяти государственных харьковских театров, студенты театральных вузов и деятели негосударственных театров выйдут на митинг протеста под ХОГА.
Это уже вторая акция протеста из-за сокращения бюджета на культуру, долгов по зарплате и ложных заявлений председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук о якобы высоких зарплатах работников культуры.
«Это самое масштабное сокращение бюджетирования культурных учреждений с 2008 года когда в Харьковской областной государственной администрации убрали 100% коэффициент академической надбавки должностного оклада, декларируемую действующим законодательством. В 2019 вернули 30% коэффициента, но последние два года с выплатами постоянные проблемы», - подчеркнула культурный менеджер Елена Лыбо.
Работники сцены выдвинули требования к властям:
- своевременно выплачивать заработную плату;
- выплачивать зарплату в полном объеме, согласно условиям действующего законодательства;
- гарантировать сохранение рабочих мест;
- финансировать оплату коммунальных услуг и постановку спектаклей в театрах.
Митингующие приглашают харьковчан приобщиться к мероприятию. Протест пройдет в виде музыкального перфоманса с 14:00 до 16:00