Лидер Блока «Разом!», народный депутат Украины Юлия Светличная опубликовала поздравление работников театров с международным праздником.

Всемирный день театра - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта.Для любителей театрального искусства «День театра» также является настоящим праздником, ведь к этому дню приурочены всевозможные торжественные мероприятия в «храмах культуры», различные театральные фестивали, а некоторые театры стараются к этому дню представить премьеры новых спектаклей.Свое поздравление служителям музы опубликовала харьковский политик, лидер блока «Разом!» Юлия Светличная, которая является одной из самых активных сторонников развития украинской культуры.Во время каденции Светличной на посту главы области, сфера культуры и в частности театры, имели поддержку областной власти - были проведены масштабные ремонты помещений, а работники сцены получали надбавку к заработной плате. По словам самих работников культуры, они чувствовали, что культурой интересуются.