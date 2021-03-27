Женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. К счастью, мальчик выжил.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, ранним утром в Лозовское районное отделе полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что в яме заброшенного туалета плачет ребенок.Работники службы спасения вытащили новорожденного младенца, который был завернут в целлофановый пакет. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы.Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.