Татьяна Ландесман, чья организация принимала участие в запуске Новой сцены, раскритиковала администрацию ХОГА и призвала поддержать работников культуры на пикете.

В Харькове продолжается противостояние работников культуры с областной властью, которая сначала сократила бюджет финансирования театров, а потом в лице главы ХОГА заявила о высоких зарплатах у актеров, хотя те не только получают значительно ниже среднего, но и заявляют о задолженностях.Подобное отношение стало причиной целой волны протестов. Сначала актеры запустили флешмоб в адрес руководства области, а потом вышли на протесты, один из которых состоится сегодня, 27 марта, у здания областной администрации в 14:00.Также негодование вызвала публикация на сайте ХОГА, где заместитель председателя администрации Антон Деньгуб перед пустым залом поздравляет работников театра с профессиональным праздником. Отсутствие людей в руководстве области оправдали карантином, а присутствие лишь десятка человек назвали "полупустым залом".«После того, как этот человек на митинге 22.03 показал, что совершенно не ориентируется в ситуации, сообщив артистам, что им выплатили зп (нет, не выплатили, о чем ему сразу стали кричать), он не постеснялся выйти 26.03 на сцену поздравлять артистов (видимо, на фотографии те, кто был готов принять поздравления вместо того, чтобы идти на митинг). Они действительно не умеют считать. Он утверждает, что зал наполнен наполовину.Пора аплодировать ногами», - написала Татьяна Ландесман, которая активно поддерживает харьковских работников культуры.Также Татьяна призвала всех небезразличных присоединиться к акции протеста, которая сегодня состоится у стен ХОГА с 14:00 до 16:00.