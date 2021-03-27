Протестующие требуют достойных условий труда и отказаться от сокращения бюджета областной культуры.

Под стенами Харьковской областной администрации проходит акция протеста работников театров, которые недовольны политикой областных властей по отношению к культуре региона.

Это уже вторая акция протеста из-за сокращения бюджета на культуру, долгов по зарплате и ложных заявлений председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук о якобы высоких зарплатах в харьковских театрах.

К акции протеста также присоединились музыкальные коллективы, которые поддерживают творческих коллег.

В частности, протестующие требуют:

  • своевременно выплачивать заработную плату;
  • выплачивать зарплату в полном объеме, согласно условиям действующего законодательства;
  • гарантировать сохранение рабочих мест;
  • финансировать оплату коммунальных услуг и постановку спектаклей в театрах.


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