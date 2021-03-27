По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное дело и задержали водителя.

Как сообщает пресс-служба национальной полиции, около 13:00, на улице Сумская в поселке Подворки водитель автомобиля Мерседес сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии.На данный момент по факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.Водитель задержан.