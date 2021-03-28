Об отключениях предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Куликовская, 4-а (п. №1) до 17:00 28.03.21 г.; ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк)ул. Сивашская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с)ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк)ул. Александра Матросова, 8-а (п. №4, стояк)ул. Андреевская, 41/43 (п. №1, стояк)ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 199-в (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк)