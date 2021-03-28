Соответствующее требование во фракции «Разом!» направили руководству области еще неделю назад, однако в администрации все еще не отреагировали.

Депутаты Блока Светличной «Разом!» продолжают поддерживать харьковских работников культуры, которым на сессии областного совета 11 марта сократили финансирование. За уменьшение субвенций проголосовала фракция Европейской Солидарности, Слуг Народа, Блока Кернеса и частично ОПЗЖ.«Прямая обязанность руководителей ХОГА и областного совета - созвать сессию в критической ситуации, которая сложилась. Промедление - это признак безответственного отношения к людям! ️Депутаты Блока Светличной «Разом!» требовали и требуют беспрекословного соблюдения норм закона и настаивают на неотложности решения глубокого кризиса с финансированием учреждений искусства и здравоохранения», - заявили в партии.Напомним, что 27 марта под стенами Харьковской областной администрации прошел второй по счету пикет работников культуры, которые возмущены сокращением финансирования, условиями труда и ложными заявлениями руководства области.