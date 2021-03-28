В Харьковской области продолжаются протесты работников театров, которые требуют достойных условий труда.

27 марта под стенами Харьковской областной администрации прошел второй по счету пикет работников культуры, которые возмущены сокращением финансирования, условиями труда и ложными заявлениями руководства области.А тем временем депутаты партии «Европейская солидарность», проголосовавшие за сокращение финансирование культуры, резко изменили позицию, чтоб заработать политические дивиденды на акции актеров.