В Харьковской области продолжаются протесты работников театров, которые требуют достойных условий труда.27 марта под стенами Харьковской областной администрации прошел второй по счету пикет работников культуры, которые возмущены сокращением финансирования, условиями труда и ложными заявлениями руководства области.
А тем временем депутаты партии «Европейская солидарность», проголосовавшие за сокращение финансирование культуры, резко изменили позицию, чтоб заработать политические дивиденды на акции актеров.