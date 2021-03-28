События Ремарки: Годовщина карантина, протесты работников культуры и проблемы Роганской ОТГ, которые никто не решает Анна Почапская 20:05 142 О главных событиях рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки" на телеканале "р1". Читайте также Протесты харьковских актеров стали платформой для циничного пиара (видео) Театр для детей и юношества готовит сказочный юбилей Пенсии для работающих пенсионеров пересчитают БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Протесты харьковских актеров стали платформой для циничного пиара (видео) События 19:51 Лента новостей Ремарки: Годовщина карантина, протесты работников культуры и проблемы Роганской ОТГ, которые никто не решает 20:05 Протесты харьковских актеров стали платформой для циничного пиара (видео) 19:51 Театр для детей и юношества готовит сказочный юбилей 17:42 Пенсии для работающих пенсионеров пересчитают 16:03 Коксовый завод в Харькове временно остановлен 14:22 Жители Роганской ОТГ требуют от властей наконец-то взяться за решение проблем громады 12:59 Натуральные ткани не теряют актуальности 12:41