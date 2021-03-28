Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 22 - 28 марта.В Харькове работники театров пикетировали областную администрацию
Акции протеста прошли 22 и 27 марта под стенами ХОГА. Причина - сокращение бюджета на культуру, долги по зарплате и ложные заявления председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук о якобы высоких зарплатах в харьковских театрах.
В Блоке Светличной требуют пересмотреть бюджет Харьковской области в части культуры и поддержки медиков
Фракция «Блок Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на внесении изменений в решение областного совета в части увеличения расходов на содержание и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений и коммунальных учреждений.
От Зеленского требуют уволить Айну Тимчук с поста главы ХОГА
Соответствующая петиция была зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины.
Зарплатные долги на Харьковщине достигли почти 500 млн грн
Об этом сообщили в Службе статистики Харьковской области.
В Харькове произошел кровавый конфликт между водителями маршруток
Конфликт двух водителей маршрутных автобусов в Харькове закончился поножовщиной.
Директору харьковского Коксохима объявили о подозрении
Руководителя предприятия считают причастным к загрязнению окружающей среды.
Под Харьковом скончалась девушка, которую не взяли в больницу из-за нехватки мест
От осложнений, связанных с Covid-19 умерла 28-летняя жительница пгт Манченки, Люботинской городской ОТГ.
Промышленность Харьковской области в кризисе: регион в пятерке худших по стране
Согласно данным Главного управления статистики в Харьковской области, промышленность региона продолжает показывать негативную тенденцию по объему реализованной продукции. В частности, за январь - февраль текущего года харьковские предприятия продемонстрировали падение на 10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Харькове сотрудника коммунального предприятия сбил трамвай: мужчина скончался в больнице
После наезда трамвая мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи, где через несколько дней после ДТП он скончался.
Стала известна дата окончания отопительного сезона в Харькове
Отопительный сезон в Харькове планируют завершить 15 апреля.
Под Харьковом в ДТП погибла 12-летняя девочка
По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное дело и задержали водителя.
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