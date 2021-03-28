Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 22 - 28 марта.

Акции протеста прошли 22 и 27 марта под стенами ХОГА. Причина - сокращение бюджета на культуру, долги по зарплате и ложные заявления председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук о якобы высоких зарплатах в харьковских театрах.Фракция «Блок Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на внесении изменений в решение областного совета в части увеличения расходов на содержание и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений и коммунальных учреждений.Соответствующая петиция была зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины.Об этом сообщили в Службе статистики Харьковской области.Конфликт двух водителей маршрутных автобусов в Харькове закончился поножовщиной.Руководителя предприятия считают причастным к загрязнению окружающей среды.От осложнений, связанных с Covid-19 умерла 28-летняя жительница пгт Манченки, Люботинской городской ОТГ.Согласно данным Главного управления статистики в Харьковской области, промышленность региона продолжает показывать негативную тенденцию по объему реализованной продукции. В частности, за январь - февраль текущего года харьковские предприятия продемонстрировали падение на 10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.После наезда трамвая мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи, где через несколько дней после ДТП он скончался.Отопительный сезон в Харькове планируют завершить 15 апреля.По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное дело и задержали водителя.Также предлагаем вашему вниманию Дайджест главных новостей недели от Вечірні Новини: