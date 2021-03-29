В Харькове, 29 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Астрономическая, 35-и (п. №4) до 17:00 29.03.21 г.; ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, стояк), ул. Шевченко, 341 (п. №2, стояк) до 20:00 29.03.21 г.



А также:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 29.03.21 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д (п. №1) до 17:00 29.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №5), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №6, стояк) до 20:00 29.03.21 г.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-а (п. №1, стояк) до 17:00 29.03.21 г.; ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 26-а (стояк) до 20:00 29.03.21 г.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.03.21 г.; пер. Забайкальский, 1 (п. №1) до 20:00 29.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 29.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 50 (п. №2,3, стояк), ул. Клочковская, 199-в (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7) до 20:00 29.03.21 г.



