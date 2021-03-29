Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 29 марта облачная погода с прояснениями.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.



Ветер юго-восточный, 5 - 10 м / с.



Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 7 - 12 ° тепла.



По городу: Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.



Температура ночью 0 - 2 ° тепла, днем 8 - 10 ° тепла.