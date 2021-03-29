27 марта бригаде скорой поступил вызов, что задыхается 64-летняя женщина в Великобурлукском районе.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.



Во время госпитализации сердце пациентки внезапно остановилось. Бригада скорой сразу начала проводить реанимационные мероприятия, и сердечно-легочную функцию женщины удалось восстановить. После чего ее сразу госпитализировали в больницу.