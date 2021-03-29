В Харьковской области, Красноградском районе горел частный дом, в результате пожара пострадал мужчина.

Об этом сообщили спасатели.



Вызов о пожаре в частном доме на ул. Школьной, 24 в с. Ольховый Рог поступил 27 марта, в 8:04.



В доме горели домашние вещи на площади 16 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление, 69-летний житель дома самостоятельно вышел на улицу, но успел получить отравление угарным газом. Его госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.



В 10:21 пожар потушили.



По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.