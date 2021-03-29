В Харьковском СИЗО пресекли доставку запрещенных предметов.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

При осмотре посылки, поступившей 37-летнему заключенному, в пряниках нашли прозрачное вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Также наркотики нашли во время осмотра посылки, переданной 40-летнему заключенному. Запрещенные вещества обнаружили в ручках спортивного инвентаря.

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