В Харьковском СИЗО пресекли доставку запрещенных предметов.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



При осмотре посылки, поступившей 37-летнему заключенному, в пряниках нашли прозрачное вещество, внешне похожее на наркотическое средство.



Также наркотики нашли во время осмотра посылки, переданной 40-летнему заключенному. Запрещенные вещества обнаружили в ручках спортивного инвентаря.