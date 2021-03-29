В подвале жилого дома на улице Родниковой, 13 замуровали кошку с котятами.

Об этом сообщили волонтеры Службы спасения животных.



"Несколько дней назад местным жителям, которые опекаются дворовыми котами, поступила угроза-предупреждение от недоброжелательных соседей. Они намеревались замуровать животных в подвале. Сегодня это случилось. Для местных котов этот подвал - своего рода дом, в котором они не по своей воле оказались взаперти", - сказано в сообщении на странице волонтеров в Facebook.



Животных освободили из подвала.