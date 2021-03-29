Харьковчан с коронавирусом начали госпитализировать в Купянскую и Чугуевскую центральные районные больницы.

Как пишет "Суспільне" по состоянию на воскресенье, 28 марта, в Купянске находилось 12 пациентов.



"На сегодня в больнице находятся 12 больных из Харькова. Доставлять их начали с 26 марта", - рассказал каналу директор Купянского медицинского объединения Евгений Синько.

