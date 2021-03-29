Бывший директор Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова Анатолий Янковский скончался вследствие осложнений от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте музея.



Анатолий Янковский возглавлял Харьковский исторический музей с 1998 по 2003 года. Тогда музей был вынужден переехать в помещение бывшего ломбарда на ул. Университетской, где находится и до сих пор.



"Даже в такое непростое время Анатолий Андреевич активно развивал наше учреждение и способствовал его популяризации. По его руководством музей начал организовывать выездные выставки, участвовать в фестивалях и возрождать свои традиции. С 2005 года бывший руководитель музея неоднократно участвовал в жюри конкурсных программ Всеукраинского музейного фестиваля, проходившего в Днепре на базе исторического музея. В течение последних лет руководил отделом мультимедийных средств обучения Харьковского национального университета радиоэлектроники. Коллектив Харьковского исторического музея грустит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Андреевича", - говорится в сообщении.