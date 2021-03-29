В Дергачевском районе на территории садового общества сгорела хозяйственная постройка и крыша дачного дома.
Как сообщили спасатели, в воскресенье, 28 марта, в 16:45 поступило сообщение о пожаре на территории садового общества "Зори" в селе Р. Лозовая Дергачевского района.
Горела хозяйственная постройка на площади около 10 кв. м и крыша дачного дома на площади 35 кв. м. В 18:47 огонь потушили.
Причина пожара устанавливается.
Горела хозяйственная постройка на площади около 10 кв. м и крыша дачного дома на площади 35 кв. м. В 18:47 огонь потушили.
Причина пожара устанавливается.