Женщина не могла рассчитаться с работником, который делал у нее ремонт, из-за чего последний ее убил.

Как говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова, в январе 2018 года мужчина проводил ремонтные работы в квартире потерпевшей. В январе — мае женщина передала работнику 4,2 тыс. грн за приобретенный материал и пообещала еще 12 тыс. грн за выполнение работ. Однако, во время встречи после окончания работ женщина сказала, что не имеет средств и сообщила, что вернет долг позже. Из-за этого возник конфликт. Мужчина во время ссоры отобрал у женщины телефон, толкнул ее на диван, взял веревку и задушил потерпевшую. После убийства мужчина забрал телефон, кошелек с деньгами и банковскими карточками и снял со счетов 3,4 тыс. грн.



Обвиняемый - уроженец и гражданин Азербайджана.



Суд признал мужчину виновным в преступлениях по ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



