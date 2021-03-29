62 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 26, 27 и 28 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 марта, в городе родился 31 ребенок: 13 мальчиков и 18 девочек.



В субботу, 27 марта, на свет появилось 15 детей: 7 мальчиков и 8 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые родились в областном перинатальном центре.



В воскресенье, 28 марта, было 16 новорожденных: 8 мальчиков и 8 девочек.