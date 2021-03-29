Коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное.

К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские ученые, сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов.В отчете экспертов говорится, что специалисты исключили версию происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом они намерены продолжить исследования.Отмечается, что публикация соответствующего отчета ученых неоднократно откладывалась. Агентство получило почти окончательный вариант документа в понедельник, 29 марта, от дипломата из Женевы.Ученые перечислили основные версии появления COVID-19, одна из которых - передача коронавируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки. При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям. Также специалисты отметили, что летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.