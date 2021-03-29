Цены на потребительском рынке Харьковской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%, а по Украине - на 1%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%.При этом больше всего подорожали:• овощи, подсолнечное масло, мясо птицы, сахар, говядина – на 4,6 - 6,4%;• яйца, фрукты, рис, хлеб, продукты переработки зерновых – на 2 – 2,9%;• молоко, сыр, творог, макаронные изделия, кисломолочная продукция, рыба и продукты из рыбы, масло, свинина – на 0,9 – 1,7%.Подешевели:• сметана – на 0,6%.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%. При этом спиртное подорожало на 2,2%, табачные изделия - на 1,4%.Одежда и обувь подешевели на 2,4%, в частности, обувь - на 3,2%, одежда - на 1,9%.Повышение цен на транспорт на 1,3% произошло за счет подорожания топлива и горюче-смазочных материалов на 8,1%. Проезд в железнодорожном транспорте подорожал на 2%.При этом автомобили подешевели на 2,5%.Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.