В связи с пандемией море и путешествия в этом году многим харьковчанам будут только сниться. Но мечту, в конце концов, можно изобразить. А заодно увлечься творчеством – тем более что материалы можно найти дома или в окрестностях.

Где искать материалы

Какие материалы пригодятся новичку

Разноцветное творчество интересно детям



Картина может исчезнуть или заколоситься

Можно поживиться стратегическими запасами



Включаем ребенка, и все получится

Советы мастера

Харьковская художница Алина Павленко занимается декоративно-прикладным искусством 17 лет – «рисует» картины из природных материалов. Начинала с круп, приправ и семян, а недавно увлеклась созданием работ из камней и песка.– Меня попросили меня сделать картину из несъедобных материалов, чтобы она была долговечной, – рассказывает Алина Павленко. – Я применила камни и декоративный песок. Работа получилась сложной. Это был триптих – три отдельные небольшие картины.– Я и раньше отчасти использовала камни, но после этой работы стала чаще работать с такими материалами. Камни не только долговечны, но и универсальны, поскольку бывают разной формы и оттенков. Использую камни, которые когда-то привозила с моря, но можно найти интересные камешки и в местных водоемах – например, в Печенежском водохранилище. Кроме того, приобретаю крашеные камни, предназначенные для аквариумов. Там же покупаю или заказываю в магазинах для ландшафтных дизайнеров песок разных цветов и фактуры. Для творчества можно использовать и природный песок, но он одного цвета, – делится мастерица.С помощью камней и песка художница «рисует» пейзажи, абстракции и даже создала серию «Дикие кошки». К слову, в картинах из песка и камней Алина Павленко использует и съедобные материалы. Правда, у такого декора есть некоторые секреты.Алина Павленко экспериментировала с множеством природных материалов. Своим опытом мастерица поделилась с «Вечерним Харьковом» – если кто-то заинтересуется таким творчеством, это поможет новичкам избежать разочарований и ошибок.– Очень нравится работать с чечевицей, со скорлупками фисташек. Это очень необычный материал. Когда я первый раз делала картину из фисташковой скорлупы, вероятно, она взяла влагу из клея, увеличилась в объеме, и картина поднялась. Теперь я оставляю между скорлупками место, и к утру они усыхают, – рассказывает художница.Чай – тоже отличный материал для творчества.– У черного чая очень интересные оттенки и фактура, – считает мастерица. – Он отлично смотрится на темном фоне. У зеленого чая любопытные завитушки и изгибы, и из него можно выкладывать, например, листья или орнаменты.Еще один фаворит Алины Павленко – рис. Любители данного продукта вряд ли пристально рассматривают его во время еды, а вот художница замечает несимметричность зерен и обыгрывает эту особенность.– Рис – универсальный материал. Он имеет интересную структуру, и из него можно сделать, например, и изящные перышки для птички, и изысканный цветочек. Рисинки имеют закругленный и продолговатый концы, и для создания перышек в крыле птицы я выкладываю рис определенным концом в одну сторону, – делится секретами Алина.Интересно смотрится в картинах фон из мака. Однако у этого материала масса оттенков – от светло-серого до черного. Если не удается приобрести мак одного производителя, Алина Павленко смешивает разные виды, чтобы получить один оттенок.Однообразные материалы можно подкрасить. Особенно интересно разноцветное творчество детям.– Раньше старалась не красить материалы или использовала только природные цвета. Но несколько лет занимаюсь с детками, а им интересно яркое и необычное. Единственный материал, который мы красим, – рис. Обрабатываем зерна пищевыми красителями, – описывает процесс Алина Павленко. – Краситель растворяется в воде, рис погружается в раствор буквально на десять секунд (за это время рис только окрашивается, а набухнуть не успевает). Я раскладываю его на поверхности, к которой рис не сможет приклеиться – например, на клеенку или плитку. За пару часов он высыхает, и классный материал готов к работе.Как выяснилось, некоторые из картин в неподходящих для хранения условиях могут преподнести сюрпризы.– Мне не понравилось работать с цветной морской солью: в очень сыром помещении этот материал может растаять, – делится художница. – Был случай, когда у знакомых соль на картине просто стекла. Кроме того, может преподнести сюрприз и гречневая крупа. Часть одной из моих работ была оклеена гречкой, но так как в помещении, где разместили картину, была высокая влажность, гречка набралась сырости и проросла как обычное зерно.Работы из «продуктовых» материалов нравятся разнообразным жучкам-червячкам. Именно поэтому в последнее время художница не работает с фасолью. Как ее ни обрабатывай, а жуки все равно заводятся. Очень жаль, но красоты в продырявленной «живой» картине мало. Возможно, фасоль можно замочить в токсичных средствах, но Алина Павленко предпочитает не работать с подобными материалами. Проблемы с вездесущими жучками могут возникнуть и при использовании круп.Чтобы отбить у живности охоту портить творчество, художница испробовала разные средства и даже покрывала работы лаком для волос. Однако такая обработка, по ее словам, недолговечна.– Лучший вариант – глянцевый акриловый лак. Его можно распылять или наносить кисточкой, – советует Алина Павленко. – Не пугайтесь – при нанесении лак имеет сначала молочный цвет, но при высыхании становится прозрачным, незаметным. Акриловый лак не только хорошо защищает материалы, но и укрепляет картину.К слову, нынешний рис вредители игнорируют. Отечественную крупу купить сложно, а импортный, по словам мастерицы, проходит такую суровую обработку, что жуки на него даже не покушаются.Идей для творчества со стартом из кухни может быть множество. Например, сейчас Алина задумала создать из молотого кофе портрет любимой собаки. Игры оттенков на шерсти любимца собирается достичь за счет глубины слоев кофе.Кстати, работа со съедобными материалами еще и практична. Если в доме вдруг закончилась еда, всегда можно поживиться стратегическими запасами для творчества.– Когда я только начинала работать, мама подсказала мне идею – предложила присмотреться к крупам и приправам в кухонном шкафу. А теперь у меня запасы всегда больше, чем у мамы, и она иногда просит у меня крупу. Главное, чтобы в моей гречке не попадались, например, камни, – улыбается Алина Павленко.С чего же начать, если хочется изобразить что-нибудь эдакое из кухонных запасов?– Сначала появляется идея или привлекает внимание интересная фотография в интернете. Я делаю эскиз, после чего начинаю создавать фрагмент. Наношу на материал клей и приклеиваю на выбранный фрагмент. Когда я начинаю картину, нередко даже не знаю, какой она получится. Это творчество. Именно поэтому мне нравится работать с детьми. Взрослые придумывают себе какие-то правила, стандарты, ограничения. Как-то был забавный случай. Меня с малышами-учениками пригласили на телестудию сделать картину онлайн, – вспоминает Алина. – Перед съемкой подошла уборщица и поинтересовалась: «Вы же здесь не намусорите?». – «Нет, конечно», – ответила я, хотя пришла в студию с трехлетними детьми и 20 стаканчиками мелких материалов. В творчестве дети выдают решения, до которых взрослому сложно додуматься. На занятия ходила трехлетняя девочка. Поначалу она очень расстраивалась, когда ничего не удавалось. Я ей сказала: «Мы же художники. У нас все получится». И она взяла эту фразу на заметку: когда что-то не выходило, философски отмечала: «Нет. Ну мы же все-таки художники! У нас все получится». И у нее действительно всегда получалось. Так что включаем ребенка – и творим.Какие еще материалы нужны для творчества? Во-первых, правильный холст для картины. Обычный картон или ДСП для работы не подойдут. Со временем и под воздействием клея они выгибаются, и декор на картине отпадает. Лучшее решение – планшеты, укрепленные специальными рейками. Они продаются в художественных магазинах.Также необходим клей для фиксации декора. Алина Павленко работает с ПВА. Не стоит использовать слабенький канцелярский клей, лучше покупать в строительных магазинах. Литровый объем, конечно, впечатляет, зато его надолго хватит для активного творчества. Такой ПВА приклеивает даже камни диаметром около пяти сантиметров.Важный совет: после приклеивания нужно дождаться, когда клей полностью полимеризируется.