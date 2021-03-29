В готовности сделать бесплатную прививку от коронавируса украинцы разделились почти поровну, а кампанию по вакцинации оценивают на "двойку".

Бесплатно вакцинироваться от COVID-19 готовы 47% опрошенных, не готовы – 49%. По сравнению с февралем, готовность вакцинироваться выросла на 8%. Если вакцина будет свободно продаваться в аптеках, ей готовы воспользоваться 38%, не готовы – 58%. Таковы данные опроса, проведенного в марте социологической группой «Рейтинг».В случае, если государство будет страховать от возможных побочных эффектов, вакцинироваться готовы 57%, не готовы – 40%.При этом прививаться изготовленной по лицензии AstraZeneca индийской вакциной CoviShield, единственной на данный момент завезенной в Украину, готовы только 27%, не готовы – 69%.Больше всего готовых вакцинироваться – среди людей старше 60 лет: 69% среди мужчин и 54% среди женщин.Кампанию по вакцинации украинцы в среднем оценили на 2,3 балла. Ужасным (один балл) назвали процесс вакцинации 25%, плохим (два балла) – 31%, среднюю оценку (три балла) дали 33%, хорошую (четыре балла) – 6%, отличную (пять баллов) – 2%.Министра охраны здоровья считают ответственным за вакцинацию 46%, президента – 16%, главного санитарного врача – 15%, Верховную Раду – 11%.Опрос методом телефонного интервью, в нем участвовали 1500 человек от 18 лет и старше, статистическая погрешность – не более 2,5%.Добавим, что согласно мартовскому опросу Центра Разумкова не собираются делать прививки от коронавируса 51,5% украинцев.