Женская команда «TESLA» Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца выиграла Кубок Украины по футзалу среди студентов.

На пути к победе харьковчанки выиграли у команды Киевского университета им. Бориса Гринченко со счетом 14:0, обыграли футболисток Киевского национального университета строительства и архитектуры (9:0) и коллектив Сумского государственного университета (7:2).В финале турнира «TESLA» обошла команду Национального университета пищевых технологий «IMS-НУХТ» со счетом 4:2.По итогам обладательницами Кубка Украины среди команд высших учебных учреждений стали Юлия Костюк, Ксения Бурлаченко, Кристина Степаненко, Анастасия Калягина, Лиза Кузнецова, Ирина Кузубова, Инна Мугурдинова, Дарья Ткаченко, Елена Коваленко и Елена Подгорная. Кроме того, Елена Подгорная, которая забила восемь голов, получила звание лучшего бомбардира соревнований.