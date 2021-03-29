Все чаще на бирках свитеров, платьев и брюк можно видеть вместо привычных названий «шерсть», «сатин» или «лен» новые, незнакомые – «бифлекс», «футер» или «микромасло». Что же представляют собой искусственные ткани нового поколения?

– гладкая тонкая ткань, похожая на трикотаж. Изготавливается из смеси нескольких синтетических материалов. В основу могут входить нейлон, эластан, лайкра, люрекс, микрофибра, которые придают эластичность. Бифлекс практически не мнется, не требует бережной стирки, быстро сохнет, долго носится. Отлично пропускает влагу и не выгорает на солнце.Высокая прочность ткани и отличный внешний вид позволяют шить из бифлекса не только повседневную одежду, но и спортивную, танцевальную, цирковую, а также купальники, нательное белье и даже перчатки. Способность растягиваться у бифлекса достигает 300%, поэтому вещи совершенно не сковывают движений.состоит из полиэстера, вискозы и лайкры (процентное соотношение может быть различным). В состав также входит целлюлоза, которая изготавливается на основе натуральной древесины.Микромасленное волокно очень прочное и износостойкое, не выгорает на солнце, хорошо сохраняет форму и быстро сохнет. Позволяет коже дышать. Вещи просто идеально облегают фигуру, не мнутся, приятны для тела, не образуют складок и катышков. В основном из микромасла изготавливают легкую летнюю одежду – платья, сарафаны, блузки, футболки и т.д. Ткань может быть набивной (с рисунком), матовой и блестящей. В последнем случае она носит название «кристалл» — довольно известное в народе.отличается долгим сроком службы, повышенной эластичностью. Это очень уютная, бархатистая и приятная для кожи трикотажная ткань. Содержание хлопка обычно составляет 40%, полиэстера и вискозы — по 30%. Бывает некомбинированный отто — чистый трикотаж, и за ним нужен особый уход, стирка в прохладной воде и т.д.Такая ткань практически не мнется, гладится легко и быстро, поэтому из нее удобно шить костюмы, юбки, брюки и другие предметы верхней одежды. Обеспечивает эффект «подтянутости». Отличается долгим сроком службы, повышенной эластичностью, сохраняет форму даже при частой стирке, обеспечивает гигиеничность.изготавливается из хлопчатобумажного волокна путем специального «футерованного переплетения», благодаря чему получается тонкая, но в то же время плотная, мягкая и приятная на ощупь такнь. А добавление лайкры делает ее эластичной и прочной. Ткань выпускается в широкой цветовой гамме, не скатывается, не образует затяжек.Материал не пропускает ветер и замечательно держит тепло, поэтому из него шьют осенне-зимнюю одежду, халаты, толстовки, а также спортивную, в том числе спальные мешки.– смесь полиэстера, лайкры и вискозы. Дайвинг имеет гладкую структуру, поэтому его еще называют второй кожей.Вещи из дайвинга незаменимы в гардеробе людей, ведущих активный образ жизни, а также модниц, желающих подчеркнуть фигуру. Брюки, юбки и лосины из дайвинга имеют прекрасный утягивающий эффект. Эти вещи не мнутся, не образуют катышков и складок, не линяют, не теряет эластичности.Можно встретить купальники из дайвинга, трико, перчатки и даже платья. Есть две разновидности дайвинга. Микродайвинг – более легкий и тонкий, подходит для летних вещей. Плотный дайвинг — для верхней одежды и изделий с утяжкой.