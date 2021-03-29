В Харькове умер 11-летний ребенок из с. Ватутино Нововодолажского района.

Как сообщила "Суспільному" главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, у мальчика был диагностирован коронавирус и тяжелая форма герпесвирусной инфекции.По словам главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, мальчик попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель, но 26 марта ребенок скончался.Кухарь добавил, что у школьника был COVID-19 и тяжелый герпетический менингоэнцефалит. До этого летальных случаев среди детей с подтвержденным коронавирусом в Харьковской области еще не было.Напомним, ранее появилась информация, что по состоянию на 24 марта в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице от коронавируса лечатся свыше 130 детей. На тот момент в отделении интенсивной терапии детской "инфекционки" находилось трое маленьких пациентов, одним из них как раз и был мальчик из Ватутино. Его состояние оценивалось как очень тяжелое, мальчик был под аппаратом искусственной вентиляции легких.