В течение всего времени получения той или иной банковской услуги клиент банка имеет право на информацию обо всех операциях, проведенных по его счету. Информация может предоставляться лично вкладчику или его законным представителям

Информация об операциях по счету может предоставляться по запросу вкладчика как в отделении банка, так и дистанционно, разъясняют в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.Клиент банка может получить:– справку о движении средств на счетах (о внесении или получении наличных через кассу банка, о безналичном перечислении средств, начисленных и выплаченных процентах, наличии или отсутствии задолженности);– выписку по счету;– копии документов по операциям по счету.Информацию об остатке средств на своем счете вкладчик может получить в любое время, воспользовавшись интернет-банкингом или мобильным банкингом.Также с помощью мобильного телефона можно создать соответствующий SMS-запрос в банк или позвонить на горячую линию финучреждения.Поскольку банк обязан хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте, то эта информация представляется лично вкладчику или его законным представителям.Другим лицам, в том числе органам государственной власти, их должностным и служебным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленных законом "О банках и банковской деятельности".В случае разглашения банком сведений, относящихся к банковской тайне, клиент имеет право требовать от финучреждения возмещения причиненных убытков и морального вреда.Заключая договор банковского вклада (счета), клиент имеет право получить от банка экземпляр такого договора, а также информацию:– об условиях и порядке его деятельности;– о перечне банковских услуг, порядок и условия их предоставления;– о размере платы за услуги (тарифы по различным видам услуг);– о механизмах защиты прав потребителей банковских услуг.Соответствующая информация должна размещаться банком в месте предоставления услуг вкладчикам и на собственном сайте. Также информация представляется в рекламе банковских услуг или другим способом.За непредоставление, несвоевременное предоставление вкладчику информации об условиях банковских услуг или недостоверное информирование регулятор может принимать меры воздействия.