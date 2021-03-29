События ДТП в Харькове – легковушки столкнулись на перекрестке (фото) Вечерний Харьков 14:46 99 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Перекрёсток Ньютона и Линецкого ДТП», сказано в комментарии к выложенным фото. Читайте также Под Харьковом совершено нападение на электричку Харьковчанки выиграли престижный спортивный приз Готовых привиться от коронавируса стало больше БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом совершено нападение на электричку События 14:06 Лента новостей ДТП в Харькове – легковушки столкнулись на перекрестке (фото) 14:46 Как разобраться в тканях нового поколения 14:24 Под Харьковом совершено нападение на электричку 14:06 Харьковчанки выиграли престижный спортивный приз 13:44 Готовых привиться от коронавируса стало больше 13:26 В Харьковской области первая смерть ребенка с диагнозом COVID-19 13:20 Харьковская художница приближает лето с помощью картин (фото) 13:04