Десять тысяч шагов в день – одно из золотых правил здорового образа жизни. Везде пишут, что, мол, даже если у вас нет времени для спорта, ходьба может дать необходимую физическую активность. Однако почему именно десять тысяч шагов? Откуда взялась эта цифра? Илона З.

Целевой показатель десять тысяч шагов в день появился благодаря кодовому шагомеру, изобретенном в 1965 году в Японии. Устройство получило название Manpo-kei, пишет Liga.net со ссылкой на The Conversation. Так сформировалась ежедневная цель по количеству шагов, а также целевой показатель для множества исследований.Ученые доказали, что у человека, которыйпроходит десять тысяч шагов в день, улучшается здоровье сердца, психическое здоровье и даже снижается риск диабета.В Древнем Риме расстояние также измеряли с помощью шагов. Так, слово "миля" произошло от латинской фразы mila passum, в которой один шаг считался за два. Поскольку римляне рассматривали шаг как полный цикл: расстояние, пройденное одной из ног после наклона на противоположную ногу.Считается, что среднестатистический человек проходит около ста шагов в минуту. Это означает, что человеку нужно пройти милю чуть меньше чем за полчаса. Итак, чтобы достичь цели в десять тысяч шагов, нужно проходить от четырех до пяти миль в день. Это около двух часов физической активности.И хотя некоторые исследования показали пользу для здоровья десяти тысяч шагов, недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало: для значительного снижения риска смерти женщинам, например, достаточно в среднем примерно 4,4 тысячи шагов в день. Большее количество шагов не дало никаких дополнительных преимуществ участникам исследования. Неизвестно, будут ли подобные результаты наблюдаться у мужчин, но все равно это один из примеров того, что даже небольшое количество шагов оказывает положительное влияние на здоровье.Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым применять по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю (или 75 минут высокой физической интенсивности). Однако исследования также показывают, что даже упражнения с низкой интенсивностью могут улучшить здоровье.Это означает, что количество шагов в течение дня могут быть частью 150-минутной еженедельной активности. Физическая активность также может помочь уменьшить вред от сидячего образа жизни.Исследования показали, что люди, которые сидели по восемь и более часов ежедневно, имели на 59% выше риск смерти по сравнению с теми, кто сидел менее четырех часов в день.Кроме того, ученые обнаружили, что люди, которые уделяли 60–75 минут в день физической активности средней интенсивности, имели меньший риск преждевременной смерти. Так что быстрая ходьба точно может смягчить негативные последствия слишком долгого сидения.Исследования Техасского университета показали, что если человек выполняет меньше пяти тысяч шагов в день, его организм менее способен метаболизировать жир на следующий день. А скопление жира в организме может увеличить вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Следовательно, увеличение ежедневной физической активности уменьшает риск смерти и развития хронических заболеваний – таких, как деменция и некоторые виды рака. Кроме прочего, упражнения помогут поддержать иммунную систему.Если суммируя все упомянутые исследования, то оказывается, что не обязательно ставить себе цель пройти десять тысяч шагов в день. Вы почувствуете положительное влияние даже от пяти тысяч шагов. То есть если хотите двигаться больше, просто добавьте к своему ежедневному количеству шагов еще две тысячи.Помните, что даже небольшие физические нагрузки положительно влияют на здоровье, особенно при сидячем образе жизни.