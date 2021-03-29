В Коротиче полицейские не дали подросткам нарушить карантин.

Как сообщили в Песочинском поселковом совете, к полицейским офицерам громады поступила информация о том, что 27 марта вечером в Новом Коротиче неизвестные собираются устроить дискотеку в заброшенном помещении старого клуба.Полицейские пресекли нарушение карантина. Как оказалось, в "заброшке" собрались школьники. Несовершеннолетних передали родителям, которых вызвали на место происшествия."Уважаемые жители, напоминаем вам о необходимости соблюдения правил карантина. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью близких", - говорится в сообщении.