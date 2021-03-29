Украина оказалась на 110-м месте в рейтинге самых счастливых стран мира. Однако есть и позитив – несмотря на коронавирус, в этом году мы поднялись на 13 позиций, оставив позади Руанду и Зимбабве. Так что же такое счастье и в чем оно, разбирался «Вечерний Харьков».

Что такое счастье?

Не в деньгах счастье?

На первый план выходит осознанность

Было бы здоровье...

Бывает ли горе от ума



Людям навязывают модели счастья

Украина заняла 110-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report, поднявшись с прошлого года на 13 позиций, а в целом в рейтинг попали 149 стран.Первое место в списке счастливейших уже четвертый год подряд занимает Финляндия, на втором месте — Дания, а замыкает тройку лидеров Швейцария. В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.В первую полусотню попали Литва и Эстония – они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42-е) и Казахстан (45-е), Латвия оказалась уже за пределами топ-50 – она на 51-м месте. Далее в списке – Молдова (65-е), Кыргызстан (67-е) и Беларусь (75-е). В первой сотне также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия заняла 108-ю позицию по счастью, а Украина и того хуже – 110-е место рейтинга.А самыми несчастными чувствуют себя жители Афганистана, за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.При определении места в рейтинге исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.Напомним, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report Украина занимала 123-е место. Тогда она поднялась по сравнению с предыдущим годом на десять позиций.Все люди хотят счастья. А что это такое? По словам профессора Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина кандидата социологических наук Александра Кизилова, дать научное определение счастью очень сложно.– Самое простое определение, на которое я наткнулся, – удовлетворенность жизнью, своим состоянием, что и дает человеку ощущение счастья, – говорит ученый.Однако в Украине с этим не все так просто, отмечает он.– Напряженность жизни, текучесть, сложность процессов, с которыми мы сталкиваемся каждодневно – это изменения в экономике, в политической сфере, – рождают ощущение неудовлетворенности. Отсюда и достаточно низкие показатели счастья, – считает Александр Кизилов. – Международный проект, о котором мы говорим, оценивает счастье по ряду показателей – экономическим, экологическим, уровню образования, продолжительности жизни и так далее. Помимо объективных показателей, учитывается ответ на вопрос: насколько вы счастливы? Это уже сугубо субъективная оценка, которая передает ощущение людей. В комплексе все эти индикаторы складываются и дается интегральный показатель, который называется коэффициентом счастья. Согласно этому коэффициенту Украина находится очень далеко от самых счастливых стран – аж на 110-м месте. Это говорит о том, что, наверное, в нашей стране что-то не так.Субъективное ощущение счастья, по словам психологов, складывается из нескольких составляющих. Это и уровень достатка, и состояние здоровья, и возраст.Народная мудрость гласит: «Не в деньгах счастье», «Богатые тоже плачут». Но так ли это на самом деле?– Есть данные психологических исследований по поводу денег. Изучалась связь между уровнем доходов и ощущением благополучия, удовлетворенности своей жизнью – именно это психологи называют счастьем. Данные исследования показывают, что такая зависимость счастья от уровня доходов прослеживается не у всех людей, – утверждает заведующая кафедрой психологии Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды доктор психологических наук Тамара Хомуленко.По ее словам словам, зависимость счастья от денег отмечается у людей с минимальным уровнем доходов.– Чем беднее человек, чем меньше у него доход, тем чаще просматривается связь между ощущением счастья и достатком. То есть для такого человека счастье – в том числе и в деньгах. Но как только он переходит на уровень, когда у него достаточно денег, чтобы нормально питаться, обеспечивать себе достойное медицинское обслуживание, иметь возможность для обучения детей и саморазвития, то эта связь между богатством и счастьем теряется, – говорит Тамара Хомуленко. – В этой категории тоже есть люди, которые чувствуют себя более удовлетворенными жизнью или менее.А у реально богатых людей ощущение счастье зависит от того, на что они тратят деньги.– Чем больше эти траты связаны с меценатством, спонсорством, благотворительной деятельностью, тем более вероятно, что люди испытывают ощущение благополучия и удовлетворенности жизнью, – отмечает Тамара Хомуленко.Декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского «ХАИ» кандидат психологических наук Максим Жидко согласен с коллегой: когда человек достигает среднего уровня доходов, то собственно доход перестает иметь значение, на первый план в ощущении счастья выходит осознанность.– После того как мы начинаем подниматься выше мидл-класса, уже важно не столько количество денег, сколько то, зачем они нам, – говорит психолог. – Как мы их используем, тоже имеет большое значение.С качестве примера Максим Жидко привел исследование, в ходе которого студенты получили задание потратить определенную сумму денег – часть на себя, часть на других, – после чего написать о своих ощущениях.– Так вот, судя по результатам, когда мы что-то делаем для других, это дает больше субъективного ощущения счастья, чем когда внимание обращено только на себя, – отмечает специалист. – Хотя и здесь есть нюансы. Многое зависит от того, любит ли человек себя.Таким образом, для кого-то действительно не в деньгах счастье, для кого-то – именно в них, а для кого-то – в зависимости от того, на что потратить.А как же связано с ощущением счастья состояние здоровья? Оказывается, далеко не все больные люди, даже с серьезными заболеваниями, чувствуют себя несчастными.– По данным исследований, однозначной связи между между ощущением счастья и объективным состоянием здоровья не обнаружено. Люди могут иметь разные диагнозы и при этом чувствовать себя благополучными и удовлетворенными жизнью, – говорит Тамара Хомуленко. – Такая зависимость просматривается скорее с субъективной оценкой своего здоровья. Есть люди с неплохим здоровьем, которые субъективно считают себя больными – у них проблемы с ощущением счастья. А другие могут быть действительно больны, но настроены позитивно.В связи с этим, как отмечает психолог, важна объективная оценка своего здоровья и оптимизм.– Есть такое понятие, как психологический иммунитет, который включает один из ключевых показателей – позитивное мышление, оптимизм. Такие люди чувствуют себя более счастливыми, – говорит Тамара Хомуленко.Также психологам был интересно проверить, работает ли на практике известное грибоедовское выражение «горе от ума». Действительно ли, чем ты умнее, тем меньше поводов испытывать счастье?– Для исследования измеряли уровень интеллекта. В итоге никакой закономерности не обнаружили, – признается Тамара Хомуленко. – Когда говорят: «Горе от ума», – то имеют в виду не уровень умственных способностей, а некоторые ценностные компоненты, не касающиеся непосредственно интеллекта.С возрастом, как ни странно, счастье тоже никак не связано, уверяет Максим Жидко.– Обычно предполагается, что настоящее счастье возможно только в молодости. Чем старше мы становимся, тем больше обрастаем мозолями жизненного цинизма. Это не так, – считает Максим Жидко. – В молодости более выражена интенсивность эмоций, поэтому и счастья вроде как больше, однако и несчастья тоже больше. А в более старшем возрасте интенсивность эмоций снижается, но пропорциональность счастье-несчастье сохраняется. Таким образом, ощущение счастья не зависит от возрастных показателей.По словам Максима Жидко, оценивая счастье или несчастье по объективным показателям, многие судят с позиции наблюдателя.– Проводилось множество экспериментов, когда испытуемым показывали деклассированных элементов – то есть тех, кого мы называем бомжами, алкоголиками, наркоманами, – и просили оценить, насколько они счастливы или несчастны. И посторонние наблюдатели выставляли людям достаточно низкие показатели. Затем группу этих деклассированных элементов просили оценить себя самостоятельно, и они выставляли себе достаточно высокие показатели счастья. Пытаясь со стороны оценить счастье другого человека, мы зачастую приписываем ему свои представления. Между тем есть часть людей, для которых счастье не состоит в самореализации, в социальном успехе, в стереотипных представлениях, – говорит психолог.По его словам, общество, говоря о счастье, навязывает определенные модели.– Чтобы была мотивация, потому что если мы задумаемся, зачем зарабатываем деньги... Как психотерапевт могу сказать, что масса людей, которые приходят ко мне на прием, зарабатывают много, но у них нет времени на то, чтобы тратить. Деньги не делают их счастливыми, – отмечает специалист. – Но если мы все начнем заботиться только о своем внутреннем счастье, не будет мотивации выполнять социальные функции. Так что когда мы исследуем счастье, важно понимать: мы изучаем чувство, которое испытывает человек, или навязанный социальный стандарт, который, как нам иногда кажется, и составляет наше счастье?