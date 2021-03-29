Татьяну Чечетову-Терашвили вызвали для дачи объяснений за отсутствие финансовой отчетности.

Руководителя партии "Блок Кернеса -Успешный Харько" Татьяну Чечетову-Терашвили вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за нарушения порядка или сроков подачи отчета политической партии об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера."Представители политических партий приглашаются, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности", — пояснили в НАПКВ ведомстве отметили, что явится для дачи пояснений Чечетова-Терашвили должна 1 апреля.