Татьяну Чечетову-Терашвили вызвали для дачи объяснений за отсутствие финансовой отчетности.Руководителя партии "Блок Кернеса -Успешный Харько" Татьяну Чечетову-Терашвили вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за нарушения порядка или сроков подачи отчета политической партии об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера.
"Представители политических партий приглашаются, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности", — пояснили в НАПК
В ведомстве отметили, что явится для дачи пояснений Чечетова-Терашвили должна 1 апреля.