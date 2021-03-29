В Харькове местные жители решили проучить вандала, который пытался испортить чужой автомобиль.

Видео "расправы" опубликовали в телеграмм-канале.По словам очевидцев, неизвестный мужчина начал крушить припаркованный на улице Дружбы Народов, 205, автомобиль Toyota Prado. Вандал бил ногами по кузову и сломал боковое зеркало машины. Предположительно хулиган находился в состоянии наркотического опьянения.Владелец авто и очевидцы задержали вандала и замотали его в ковер, чтобы он не скрылся до приезда полиции.