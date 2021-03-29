Искусственные ткани нового поколения – очень качественные. Их не сравнить с тем же нейлоном, из которого раньше шили рубашки, платья и домашние халаты, совершенно не комфортные и даже вредные для здоровья.

состоит из синтетических, натуральных и искусственных волокон: примерно 40% полиэстера, 2% эластана, по 30 % вискозы и шерсти. Вещи из такой ткани подходят для холодной погоды.Тиарсчитается одним из самых популярных материалов для пошива костюмов. Он мягкий, красивый, не сковывает движений, плотный и теплый. Прекрасно образует складки, потому незаменим для брюк. Из тиара шьют также школьную одежду, юбки, жакеты, платья и т.д.Однако этот материал дает сильную усадку, поэтому вещи нужно стирать при температуре не выше 30°С.по своей сути и химическому составу напоминает вискозу. Можно сказать, это более экологичная и усовершенствованная вискоза. Изготавливается на основе целлюлозы, в основном эвкалиптовой. Необычайно приятный на ощупь, гладкий материал. Лиоцелл может скрываться и под названием «тенсел».Из лиоцелла шьют огромное количество самой разнообразной легкой одежды, часто в сочетании с хлопком, а также постельное белье, шторы и пр.. В основе ткани — целлюлоза из древесины бамбука. Волокно обладает всеми свойствами хлопка: легко пропускает воздух, гигроскопично и комфортно. При этом рэйон легко окрашивается в любые цвета. Идентичный рэйону материал – модал, только здесь в качестве сырья используется древесина бука. В основном из него производят белье — он прекрасно впитывает влагу.Спектр применения необычайно широк, поскольку рэйон производят и в виде шелка, и хлопка, и бархата, и даже замши.– при производстве этого материала используют особые волокна, благодаря чему он очень быстро сохнет, защищает от ультрафиолета, препятствует размножению бактерий. Тактел чрезвычайно приятен для тела: даже его название переводится как «прикосновение».Вещи из тактела — мягкие, дышащие и почти ничего не весят. Это и одежда для спорта, и нижнее белье и носки, и повседневные вещи. Главная особенность — эффективное отведение влаги. Тактел – достаточно дорогая ткань, так что остерегайтесь подделок.– трикотаж с полиэстером. Выглядит как ткань с густым ворсом, изготавливается по специальной сложной технологии (ворс составляет единое целое с основой и не может быть оторван от ткани).По способности сохранять тепло полартек не уступает шерсти. При этом он гораздо быстрее сохнет, лучше защищает от ветра и долговечнее. Из него изготавливают зимнюю одежду, спортивные и детские вещи, а также костюмы для подводного плавания.Однако синтетические ткани могут вызывать аллергию и кожные раздражения, поэтому перед покупкой нового модного платья удостоверьтесь, что оно подойдет вам по этому параметру.