Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Ближайшие дни принесут массу сюрпризов. Не сомневайтесь, воспользуйтесь ими без малейших колебаний. Завтра велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае воображение может завести туда, откуда выбраться без посторонней помощи будет весьма проблематично. Завтра не стоит искать логику в происходящем.Вы сможете без потерь принять суровую прозу жизни. Только не рассказывайте никому. Завтра может оказаться непросто справиться с воображением. Будьте по возможности сдержанны.Возможно, придется играть на публику. Это может пригодиться впоследствии, когда вас обвинят в бездействии. Завтра занимайтесь собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя чужие.Успех будет зависеть от того, сможете ли вы поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить. Завтра вы неожиданно получите в свое распоряжение огромное количество свободного времени.Всегда приятно порадовать ближнего. Именно сейчас вам как раз представится такая возможность. Завтра даже не пытайтесь заниматься тем, в чем вы не слишком сильны. Только репутацию испортите.Вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих помощи. Завтра хорошо бы побыть на людях, получить радость от общения.Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь. Завтра от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь. Сделайте это, ни минуты не раздумывая.Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Завтра ваша внутренняя сила будет столь велика, что она может вызвать материализацию чувственных идей.Больше всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе. Завтра вы будете всех заражать своим настроением. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.Не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться. Завтра вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а просто завораживать их.Не стоит играть против правил — скорее всего, проиграете. Завтра вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.