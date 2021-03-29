По словам медиков, в учреждение продолжают везти больных со всей области несмотря на то, что мест в больнице нет.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на директора Лозовского территориального медобъединения Александра Иваненко, городская больница в Лозовой на 100% заполнена больными с коронавирусной инфекцией.По его словам, все 175 мест, в том числе семь реанимационных, на сегодняшний день заняты.«Харьков - многомиллионный город не может решить этот вопрос. У нас тут одна больница на несколько районов ... У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно», - заявил Иваненко.