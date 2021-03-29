Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Вже завтра "Харківські Соколи" знову зіграють вдома!
30 березня баскетбольний клуб "Харківські Соколи" проведе свій черговий поєдинок у Суперлізі.
У всіх вболівальників баскетболу знову буде змога побачити не тільки цікавий баскетбол у складі обох команд, а й гарячих дівчат з групи підтримки і улюбленого маскота Фалькона!
І звичайно команда як ніколи чекає на вашу підтримку!
Початок матчу о 17:00
Місце зустрічі - ПС "Локомотив"
Квитки ще можна придбати на сайті Інтернет-білет за посиланням: http://bit.ly/Sokoly та за годину до гри безспосередньо у Палаці спорту "Локомотив"», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.