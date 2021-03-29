События За сутки спасатели ликвидировали под Харьковом более 50 «рукотворных» пожаров (видео) Вечерний Харьков 18:08 114 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также В Харькове на несколько дней остановят троллейбусный маршрут «Как же без этого»: в Харькове очередной трамвайный «дрифт» (фото) Под Харьковом двое разбойников-гастролеров ворвались в дом к 72-летней женщине БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове на несколько дней остановят троллейбусный маршрут События 18:34 Лента новостей В Харькове на несколько дней остановят троллейбусный маршрут 18:34 «Как же без этого»: в Харькове очередной трамвайный «дрифт» (фото) 18:31 Из чего лучше всего шить костюмы 18:24 Под Харьковом двое разбойников-гастролеров ворвались в дом к 72-летней женщине 18:19 «Металл» разгромил «Днепр» в Харькове 18:09 За сутки спасатели ликвидировали под Харьковом более 50 «рукотворных» пожаров (видео) 18:08 В Харькове оригинально обезвредили автовандала (видео) 18:06